У Дианы Арбениной умер отец

Лидия Мартынова

Диана Арбенина призналась поклонникам, что потеряла папу. Отец всегда был для нее примером для подражания, и сейчас звезда очень тяжело переживает трагедию.

Диана Арбенина всегда была очень близка с отцом. В интервью она рассказывала, что много лет назад папа благословил ее на переезд в Санкт-Петербург, а потом поддерживал ее в творческих начинаниях.

18 марта Арбенина призналась, что ее папа скончался. По словам артистки, родитель всегда останется для нее моральным ориентиром. «Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло», — поделилась певица.

Напомним, что отец Дианы Сергей Иванович был хирургом и посвятил жизнь тому, чтобы спасать жизни другим. «У моего отца была мечта промчать из Рязани во Владивосток. Так и осталась мечтой. Я преклоняюсь перед этим мужественным, великодушным и добрым человеком», — рассказывала ранее Арбенина.

Поклонники принесли соболезнования звезде. Многие из них признались, что тоже потеряли родителей и до сих пор не восстановились от этой потери. «Искренне сочувствую вам, Диана. Это больно»; «Папа гордился вами и будет гордиться на том свете»; «Соболезную. Пока живы родители, мы все остаемся детьми», — делились мнениями фанаты.

Арбенина редко так откровенничает о личной жизни. В социальных сетях звезда публикует преимущественно видео с концертов. И все же, иногда она открывает душу перед подписчиками.