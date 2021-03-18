"У ведущей интеллект зубочистки": Маша Малиновская резко высмеяла Решетову

Вадим Карасев

40-летняя Маша Малиновская нелествно высказалась об экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой, заявив, что у нее "интеллект зубочистки", сообщает "Стархит".

Еще осенью стало известно, что Анастасия Решетова станет ведущей нового проекта ТНТ "Ты — топ-модель". "Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", — рассказала экс-возлюбленная Тимати.

Маша Малиновская накануне опубликовала видео, в котором Решетову сравнивают с женами других российских рэперов. "Это смешно не потому что Анастейша похожа как две капли воды на сотни таких же. И именно она поясняет нам что-то про разнообразие! Весело и то, что шоу ведет не супермодель, а инстателка. Ну и особенно удручает, что у ведущей интеллект зубочистки", — написала Малиновская.



Напомним, премьера проекта ТНТ "Ты — топ-модель", модным экспертом которого будет сам Филипп Пляйн, состоится на ТНТ уже 21 марта. Победительница шоу получит 3 миллиона рублей и контракт с брендом известного дизайнера Philipp Plein.

По словам авторов реалити, шоу поможет зрителям взглянуть на профессию манекенщицы по-новому. В проект "Ты — топ-модель" были отобраны со всей России 70 героинь.

Как сообщалось, cоведущими Анастасии Решетовой в шоу "Ты — топ-модель" станут комик Александр Гудков и стилист Гоша Карцев.

Как писал ранее NEWSTES, трансгендер стала участницей шоу "Ты — топ-модель" с Анастасией Решетовой.