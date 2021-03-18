Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурса

Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурса

Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурсаТорнике КипианиКадр: Eurovision Song Contest / YouTube

Участника «Евровидения» от Грузии Торнике Кипиани потребовали исключить из конкурса. Соответствующая петиция появилась на сайте manifest.ge.

Исполнитель опубликовал на своей странице в Facebook несколько постов, в которых в нецензурной форме обратился к людям, которым не понравилась его песня You. Он также выложил фотографию, на которой показывает средний палец.

Авторы петиции отметили, что Кипиани оскорбил людей, раскритиковавших его работу, а также опозорил страну. «Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани», — говорится в обращении.

Ранее на Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения». Зоозащитников возмутил видео на песню «Шум» группы Go_A, так как в нем была задействована редкая птица, занесенная в Красную книгу. Активисты отметили, что владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России снизилось число безработных
В России снизилось число безработных
Поклонская рассказала правду о замироточившем бюсте Николая II
Поклонская рассказала правду о замироточившем бюсте Николая II
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не пощадило»
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не
Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у прохожих
Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у
«Нервы, стресс, давление!»: Дмитрий Тарасов собирается завершить спортивную карьеру
«Нервы, стресс, давление!»: Дмитрий Тарасов собирается завершить
Мышцы ног действуют автоматически, чтобы мы не падали во время спуска по лестнице
Мышцы ног действуют автоматически, чтобы мы не падали во время спуска
14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе с отцом
14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе
Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию русской идеологии
Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию
Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%
Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей
Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить передачу COVID-19
Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить
Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД
США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
Жители Грузии требуют отстранить своего конкурсанта Кипиани от Евровидения-2021
На Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения»
Европейский вещательный союз не стал отменять итоги "Евровидения"