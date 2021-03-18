Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад

Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад

Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли тайну жизни высокопоставленного посла майя по имени Ахпач Ваал, родившегося примерно 1300 лет назад, после недавнего исследования его останков, сообщает Daily Mail. © Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
1 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
2 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
3 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside1 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside2 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside3 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside

Ранее во время раскопок в Эль-Пальмире (Мексика) археологи нашли храм с лестницей, ведущей на церемониальную платформу и могилу, расположенную под ней. Сооружение украшают иероглифы, расшифровав которые эксперты выяснили, что в 726 году нашей эры Ваал ездил в Гондурас. Посол совершил путешествие, чтобы наладить мир между враждующими королями Копана и Калакмуля.


Анализ могилы и скелета также показал, что высокую должность Ахпач Ваал унаследовал от отца и матери, которые принадлежали к элите. Этот факт доказывают зубные импланты, изготовленные из пирита и нефрита. Такие устанавливали только представителям высших слоев.


Несмотря на положение в обществе, у посла было много проблем со здоровьем. В детстве он сломал ногу, страдал цингой и рахитом, а на черепе исследователи выявили характерные признаки поротического гиперостоза, вызванного недоеданием.

В более позднем возрасте у посла возник артрит рук, правого локтя, левого колена, лодыжки и стопы, ухудшилось состояние зубов и десен.

И хотя обнаруженный склеп и надпись на нем указывают на то, что посол был могущественным и влиятельным человеком, в конце жизни его тело похоронили всего с двумя глиняными горшками — других ценностей рядом с останками Ваала не обнаружили. На момент смерти мужчине было от 35 до 50 лет.

В культуре майя богатых людей провожали в загробный мир с большими почестями. Как полагают ученые, в конце жизни у посла было тяжелое финансовое положение.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России заявили об отказе США и европейских стран слушать крымчан в ООН
В России заявили об отказе США и европейских стран слушать крымчан в
США назвали условие для сотрудничества с Россией
США назвали условие для сотрудничества с Россией
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от
Цена вопроса — 70 тысяч долларов: стали известны подробности шокирующего ЧП в Боярке под Киевом
Цена вопроса — 70 тысяч долларов: стали известны подробности
Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой
Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой
В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян
В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян
Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий
Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий
Tesla назвали «пузырем»
Tesla назвали «пузырем»
Украинская разведка показала кадровых российских военных, «командированных» на Донбасс
Украинская разведка показала кадровых российских военных,
Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск
Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

Еще по теме

Ученые спустя века нашли тайный проход в пирамиде времен майя
В могиле воина майя обнаружили два трофейных черепа
Ученые обнаружили в Индонезии останки самого древнего рыболова на Земле
Археологи нашли тысячи строений майя: выяснилось, что население древней цивилизации было на много миллионов больше