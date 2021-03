Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад

Лидия Мартынова

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли тайну жизни высокопоставленного посла майя по имени Ахпач Ваал, родившегося примерно 1300 лет назад, после недавнего исследования его останков, сообщает Daily Mail. © Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар1 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар2 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар3 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside1 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside2 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside3 из 3Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside

Ранее во время раскопок в Эль-Пальмире (Мексика) археологи нашли храм с лестницей, ведущей на церемониальную платформу и могилу, расположенную под ней. Сооружение украшают иероглифы, расшифровав которые эксперты выяснили, что в 726 году нашей эры Ваал ездил в Гондурас. Посол совершил путешествие, чтобы наладить мир между враждующими королями Копана и Калакмуля.

Анализ могилы и скелета также показал, что высокую должность Ахпач Ваал унаследовал от отца и матери, которые принадлежали к элите. Этот факт доказывают зубные импланты, изготовленные из пирита и нефрита. Такие устанавливали только представителям высших слоев.

Несмотря на положение в обществе, у посла было много проблем со здоровьем. В детстве он сломал ногу, страдал цингой и рахитом, а на черепе исследователи выявили характерные признаки поротического гиперостоза, вызванного недоеданием.

В более позднем возрасте у посла возник артрит рук, правого локтя, левого колена, лодыжки и стопы, ухудшилось состояние зубов и десен.

И хотя обнаруженный склеп и надпись на нем указывают на то, что посол был могущественным и влиятельным человеком, в конце жизни его тело похоронили всего с двумя глиняными горшками — других ценностей рядом с останками Ваала не обнаружили. На момент смерти мужчине было от 35 до 50 лет.

В культуре майя богатых людей провожали в загробный мир с большими почестями. Как полагают ученые, в конце жизни у посла было тяжелое финансовое положение.