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Украинская разведка показала кадровых российских военных, «командированных» на Донбасс


Главное управление разведки Минобороны вычислило еще двух российских военных, участвовавших в оккупации Крыма и получивших за это медали от российского Минобороны. Военные приехали в Украину из РФ в составе ракетного дивизиона 18 отдельной мотострелковой бригады (поселок Ханкала, Чеченская Республика).

Установлены личности военных преступников Артура Басирова и Александра Тимаева.

Украинская разведка показала кадровых российских военных, «командированных» на Донбасс

Артур Басыров — российский контрактник, служил в разведроте и реактивном дивизионе 18 омсбр ВС РФ. Получил от российского Минобороны медаль «За возвращение Крыма».

Александру Тимаеву 31 год, он родился в Башкортостане, учился в высшем артиллерийском командном училище в Екатеринбурге и в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. За военные преступления против народа Украины награжден российскими медалями «За возвращение Крыма» и медалью Суворова.

Напомним, ранее сообщество InformNapalm идентифицировало разведчика Андрея Зорькина из России, воюющего на стороне боевиков на Донбассе.

Украина

По материалам: fakty.ua
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