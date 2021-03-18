Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма

Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма

Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за КрымаФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Заявления Киева о том, что Берлин обязан помочь в «возвращении» Крыма в качестве компенсации за оккупацию в годы Второй мировой войны — лишь пустые слова и попытка оказать давление на Германию. Так на слова украинского посла отреагировал немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит НСН.

«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым?», — заявил Рар. Политолог упрекнул Украину в продвижении «культа жертвы» в Европейском Союзе с тем, чтобы к ее мнению прислушивались. Однако, по мнению эксперта, такая стратегия не сработает, поскольку «никто не собирается воевать с Россией».

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
Россия заявила о тупике в отношениях с США
Россия заявила о тупике в отношениях с США
Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про Путина
Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про Путина
Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма
Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма
Исковое заявление и взыскание долга: особенности и основные нюансы
Исковое заявление и взыскание долга: особенности и основные нюансы
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
В Челябинске простились с хоккеистом МХК «Динамо» Тимуром Файзутдиновым
В Челябинске простились с хоккеистом МХК «Динамо» Тимуром
«Ситуация может стать катастрофической»: с 20 марта Киев вводит жесткий карантин
«Ситуация может стать катастрофической»: с 20 марта Киев вводит
Быстро нашла замену Манукяну! Бузова призналась, что состоит в новых отношениях
Быстро нашла замену Манукяну! Бузова призналась, что состоит в новых
Правительство хочет собирать больше налогов с иностранных IT-компаний
Правительство хочет собирать больше налогов с иностранных IT-компаний
"Лабораторию Касперского" оштрафовали на 100 тыс. рублей за недобросовестную рекламу
"Лабораторию Касперского" оштрафовали на 100 тыс. рублей за
На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами
На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с

Еще по теме

Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
В Бундестаге заявили о моральном долге Германии перед Россией
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма