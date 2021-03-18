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Ушла Тина Тёрнер

Ушла Тина Тёрнер

Певица Тина Тернер (Tina Turner) попрощалась с своими поклонниками. Певица заявила, что завершает карьеру. Об этом она рассказала в интервью для документального фильма о себе «Тина». Именно этой экранизацией 81-летняя исполнительница попрощается со слушателями. Премьера фильма состоится на «HBO Max» 27 марта 2021 года.


Тина Тернер приняла решение завершить карьеру, так как хочет последние свои годы жизни провести без камер. В интервью лауреатка восьми премий «Грэмми» рассказала о своей трудной жизни. Тина столкнулась с рядом болезней, в частности, перенесенном в 2013 году инсульте и раке кишечника, который у нее диагностировали в 2016-м. Ее муж Эрвин Бах (Erwin Bach) пожертвовал ей свою почку для пересадки. Однако другой муж, музыкант Айк Тернер (Ike Turner), не только не поддержал Тину, но и был тираном. Исполнительница призналась, что до сих пор день борется с посттравматическим синдромом, связанным с последствиями семейной жизни с ним.

Кроме того, в жизни Тины случилось еще одно печальное событие —два года назад ее сын покончил жизнь самоубийством. В документальном фильме Тернер призналась, что у нее в жизни было больше плохого, чем хорошего.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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