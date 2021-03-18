В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда

Лидия Мартынова

"AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе.

В "АлиИндекс" вошли смартфоны, бытовая техника и товары модной индустрии. Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону и определили лидеров продаж для каждой категории.