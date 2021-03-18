В Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении России

Вадим Карасев

Джен ПсакиФото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки анонсировала новые ограничения в отношении Москвы. Об этом он заявила на брифинге, трансляция доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.

По ее словам, в ближайшее время следует ждать информации от Вашингтона о вводе новых мер против России. «Как сказал вчера вечером президент [Джо Байден], безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее», — пообещала Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что Россия должна заплатить цену. «Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года [при президенте Дональде Трампе], и мы продолжим оказывать давление на них», — подчеркнула она.

Псаки напомнила, что администрация проводит ряд обзоров в связи с приписываемой России хакерской атакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также сообщениями в СМИ о якобы вознаграждениях за нападения на американских военных в Афганистане.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Эти санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. В документах говорилась, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

Ранее Байден захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. После этого Россия пригласила в Москву посла в США Анатолия Антонова. Такое решение были принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.