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В Челябинске простились с хоккеистом МХК «Динамо» Тимуром Файзутдиновым

В Челябинске простились с хоккеистом МХК «Динамо» Тимуром Файзутдиновым

12 марта Тимур Файзутдинов получил серьезную травму во время игры в Ярославле. Шайба попала юному хоккеисту прямо в сонную артерию и повредила позвонки. Тимура экстренно увезли в больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Однако в минувший вторник парень скончался, не приходя в сознание.


Траурная церемония состоялась на ледовой арене «Трактор» в родном для Файзутдинова Челябинске. Проститься со спортсменом пришли десятки человек, среди которых были не только близкие и друзья, но и поклонники, потрясенные гибелью юного хоккеиста. «Я не болельщик, лично Тимура не знал, но тронула трагедия, и я пришел. Конечно, когда такие молодые и талантливые умирают, это ужасно», — говорил челябинец.

В Северной столице также почтили память капитана хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». До 21 марта на малой арене спортивного комплекса «Юбилейный» открыт мемориал, посвященный Файзутдинову. «Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся — это просто стечение обстоятельств», — говорил друг хоккеиста Арсений Горбачев.

Напомним, что Тимур Файзутдинов был экстренно госпитализирован в реанимацию во время матча с «Локо», который проходил Ярославле. 19-летний хоккеист получил удар шайбой в область головы и потерял сознание. Позже выяснилось, что спортивный снаряд попал юноше прямо в сонную артерию, повредив позвонки. Состояние хоккеиста было критическим, ему требовалась помощь нейрохирургов, однако в местной больнице не оказалось необходимого оборудования. 

Родственники планировали перевезти Тимура в Москву, однако дальняя дорога была бы для него губительной. «Операция при таких тяжелых поражениях вообще не проводится. Транспортировать пациента, по мнению консилиума врачей, при такой тяжести невозможно», — говорили медики.  



Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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