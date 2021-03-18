В Челябинске простятся с хоккеистом Файзутдиновым

Влада Некрасова

В Челябинске простятся с защитником клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым. Об этом сообщает пресс-служба областного министерстве спорта.

Церемония пройдет на ледовой арене «Трактор». Начало запланировано на 12.00 по местному времени. Файзутдинов был воспитанником «Трактора».

Напомним, 19-летний спортсмен скончался 16 марта. Во время гостевого матча «Динамо» против «Локо» 12 марта шайба попала молодому человеку в голову. Игрока сразу же госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

РИА “NEWSTES” писало, что первый тренер 19-летнего умершего хоккеиста Файзутдинова отреагировал на случившееся. По словам специалиста, он тогда плохо спал ночью и как будто что-то плохое предчувствовал. Произошедшее тренер назвал ужасной и трагической случайностью, отметив, что хоккеисты в целом экипированы очень хорошо.

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