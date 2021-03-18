В Челябинской области организован курс «С++ Разработчик» для школьников 14–17 лет

Алексей Вольцев

Центр развития цифровых технологий Челябинской области приглашает школьников в возрасте 14–17 лет на курс «С++ Разработчик». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Занятия будут проводиться с 30 марта по 1 июня, заявки принимаются до 23 марта, затем школьников ждет тематическое тестирование.

В ходе обучения ребята изучат основы web-разработки на языке С++, работы веб-серверов, разработают собственный проект.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в структуру национального проекта «Цифровая экономика».