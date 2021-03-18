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В Чувашии появится система сопровождения подростков, сбегающих из семей

В Чувашии появится система сопровождения подростков, сбегающих из семей

В Республике Чувашия появится система сопровождения подростков, сбегающих из семей. Об этом стало известно во время Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провела вице-премьер – министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году в органы внутренних дел поступило 113 заявлений о розыске 130 несовершеннолетних. Причины ухода из семьи – недопонимание, алкогольная зависимость или высокая занятость отцов и матерей. Были и случаи побега из приемных семей. Также зафиксированы случаи самовольного ухода из детских домов, школ-интернатов, приютов и иных государственных учреждений.

«В каждой школе есть дети, которые требуют особого внимания. Они не от хорошей жизни оказываются в таких ситуациях. Директора, завучи, психологи, социальные педагоги могут проконтролировать, в каких условиях живет подросток. А дальше под него необходимо отстроить систему сопровождения. Если ребенку нужна психологическая помощь, с ним должен отработать соответствующий специалист, если проблема в родителях – должны отреагировать соответствующие органы», – отметила Алла Салаева.

Общество

По материалам: edu.ru
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