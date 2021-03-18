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В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусомФото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. По ее словам, это происходит из-за снижения темпов вакцинации, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим на эпидемическую ситуацию [в ЕС], то она ухудшается. Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества», — сказала фон дер Ляйен, призвав страны нарастить темпы вакцинации.

Виновником такой ситуации стала компания AstraZeneca, которая не поставила и не произвела то количество вакцин, которое было прописано в договоре. При этом Pfizer и Moderna действуют в точном соответствии с контрактом, добавила глава ЕК.

О третьей волне коронавируса, захлестнувшей Европу, издание The Guardian писало 15 марта. Тогда суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В мире

По материалам: lenta.ru
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