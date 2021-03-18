Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым

В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым

В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть КрымФото: Globallookpress.com

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») прокомментировал заявление Украины о долге Германии вернуть Крым. Его слова приводят РИА Новости.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — такими словами он описал происходящее. Депутат добавил, что такие оценки крымского вопроса вызывают недоумение.

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными
Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты
Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты
"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни
"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей
Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками
Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателей
Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил
В Совфеде оценили решение вызвать в Москву посла России в США
В Совфеде оценили решение вызвать в Москву посла России в США
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15
Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм высоты»
Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм
В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»
В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии вернуть Крым
В Бундестаге заявили о моральном долге Германии перед Россией
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Захарова ответила украинскому послу на слова об ответственности Германии за Крым