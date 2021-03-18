В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter

Вадим Карасев

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил, удастся ли в России на самом деле заблокировать социальную сеть Twitter. Его слова приводит ИА Regnum.

«Россия действительно сможет заблокировать Twitter, печальный опыт Telegram будет учтен, в том числе обход блокировок через VPN», — заявил депутат.

Он уточнил, что блокировки начнутся, если Twitter не пойдет на диалог с российской властью и не начнет удалять «откровенно негативные твиты». В их число депутат включил призывы к суициду и пропаганду наркотиков.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц. В ведомстве отметили, что это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную на территории страны информацию.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».