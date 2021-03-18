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В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян

В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиянФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы Татьяна Сопрыкина раскрыла, что продуктовых карточек в России в ближайшем будущем не будет. Ее слова приводит URA.RU.

По ее словам, законопроект о введении в стране продовольственных сертификатов, на которые граждане могли бы получать продукты в магазинах, комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал отклонить. «Правовое управление аппарата Госдумы высказало ряд замечаний», — сказала Сопрыкина.

Некоторые эксперты также возражают против обсуждаемой меры поддержки. Так, исполняющая обязанности завкафедры университета «Синергия» Светлана Языкова заявила, что карточки могут привести к расслоению российского общества и появлению в магазинах «отделов для нищих».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов для бедных слоев населения, хотя и отметил наличие проблем. По словам главы государства, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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