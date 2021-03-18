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В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей

В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий конфискацию транспортного средства у водителей, неоднократно пойманных за вождение в нетрезвом виде.

Конфисковать автомобиль в пользу государства предлагается в тех случаях, когда водитель в нетрезвом виде спровоцировал аварию, в которой пострадали или погибли люди, либо повторно в течение года сел за руль пьяным, пишет "Коммерсант". Речь идет о нарушении гражданином статей 264 и 264.1 УК РФ.

Инициаторами выступили депутаты госсобрания Башкирии. Они ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Кроме того, наблюдается рост числа пьяных ДТП с погибшими детьми.

"Учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей, которых не выявили сотрудники правоохранительных органов, число таких субъектов по факту гораздо больше", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Башкирские депутаты признают, что действующее законодательство уже предусматривает "достаточно жесткие" меры для пьяных водителей, но для решения проблемы необходим "комплексный подход", в том числе введение конфискации авто. Подобные инициативы ранее уже поступали в парламент, отмечает издание, но не были реализованы. На этот раз авторы рассчитывают на поддержку МВД, которое предлагало ввести такую меру в мае 2019 года.

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По материалам: uposters.ru
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