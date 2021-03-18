В Грузии зафиксировали первый случай осложнения от вакцины AstraZeneca

Анастасия Иванова

Первый случай серьезного осложнения после прививки вакциной компании AstraZeneca зафиксирован в Грузии: 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно с анафилактической реакцией, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что медсестра впала в кому после прививки препаратом AstraZeneca. После этого ее близкие и родственники попытались ворваться в клинику, разбили стекла здания и вступили в конфликт с врачами.

"Серьезных анафилактических реакций в виде шока не было. Сегодня в Ахалцихе в клинике Имеди, где вакцинированы 16 человек, в 12.15 (11.15 мск) была привита наша 27-летняя коллега, которая всегда прививалась от гриппа и не имела в анамнезе аллергических реакций. После этой прививки она призвала в прямом эфире телекомпании своих коллег к вакцинации. К сожалению, через 30 минут развилась реакция, мы не знаем, была ли она аллергическая. Однако по предварительным разговорам с врачами сообщается, что это было похоже на анафилактическую реакцию... она была переведена в реанимацию, появилась необходимость в интубации, ее перевозят в Тбилиси", - заявил Гамкрелидзе.

С 15 марта в стране проходит вакцинация медперсонала препаратом AstraZeneca, однако минздрав жалуется на низкие темпы иммунизации и призывает медиков активно подключаться к процессу.