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В Хабаровском крае завершился проект «Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив»

В Хабаровском крае завершился проект «Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив»

В Хабаровском крае закончил работу проект «Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив». Его участниками стали педагоги общих и специальных дисциплин, мастера производственного обучения учреждений системы среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Хабаровского края.

Во время работы проекта участники разбирали, как создавать условия для самоактуализации и самореализации обучающихся, а также как вырабатывать навыки интеллектуального труда, предоставляя учащимся право на ошибку.

«Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив» стала открытой дискуссионной площадкой. Участники смогли обсудить инновации в системе среднего профессионального образования, выдвинуть и защитить свой проект по внедрению креативных приемов и методов в обучении. Проект организован Хабаровским краевым институтом развития образования.

Общество

По материалам: edu.ru
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