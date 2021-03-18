В интеллектуальной игре "1418" приняли участие 65 тысяч школьников и студентов

Вадим Карасев

Школьники и студенты со всей России активно готовятся к международной акции "Диктант Победы" 2021 года. В качестве помощи учащимся "Волонтеры Победы" и организационный комитет "Наша Победа" провели для них Всероссийскую историческую интеллектуальную игру, которая посвящена событиям Великой Отечественной войны и включила в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

"Мы, как "Волонтеры Победы", запускали в прошлом году несколько исторических онлайн-игр. Было видно, что они действительно интересны молодежи: с каждой игрой приходило все больше и больше участников. Поэтому "1418" не стала исключением. К нам зарегистрировалось более 65 000 человек, которые смогли не только вспомнить основные события Великой Отечественной войны, историю своей малой Родины, но и подготовиться к "Диктанту Победы" этого года", — отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.

Сценарий игры "1418" был составлен совместно с экспертами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Игра представляет не просто тест из 20 заданий. Каждый из вопросов — это отдельная историческая справка, рассказывающая об одной из главных страниц Великой Отечественной войны.

"Здорово, что во время игры ты не просто машинально отвечаешь на типичные задания из школьной программы, а по-настоящему проникаешь в его сюжет. Например, мне запомнился вопрос о панфиловцах. Нам показали только фотографию Ивана Васильевича Панфилова, не назвав его, сказали, что этот генерал погиб в 1941 году и известен благодаря мужеству своих солдат и себя лично. Такие вопросы подталкивают тебя самому узнать больше о подвиге советских героев, не ограничиваясь информацией из учебников", — поделился впечатлениями участник игры из Рязани Михаил Одинокий.

Мероприятие проводилось при поддержке партии "Единая Россия", Министерства просвещения, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета, Российского движения школьников, компании "Яндекс" и ФПП "Историческая память".