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В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»

В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»

Дети в возрасте от 7 до 18 лет приглашаются на «Цифровые каникулы» в «IТ-кубе», которые пройдут с 22 по 26 марта, а также с 12 по 16 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

На «Цифровых каникулах» ребята познакомятся с современной площадкой дополнительного образования и со следующими направлениями IT-сферы: «Системное администрирование», «Робототехника/Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование на Java».
 
На занятия можно зарегистрироваться по ссылке: forms.gle/9JjMNWV25yBHvR6F7.

Общество

По материалам: edu.ru
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