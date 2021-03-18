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В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"

В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал "полной глупостью и тупостью" санкционные барьеры вокруг российского Крыма, по его словам, любые ограничения обойти элементарно.

"Обойти все это элементарно. Было бы желание. Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, помимо бизнеса, есть также ряд государств, которые заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства.

Украине породил недопустимую и необоснованную истерику", - сказал Мурадов.
Политика

По материалам: ria.ru
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