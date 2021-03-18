В МГИМО состоится концерт квинтета Игоря Бутмана

Алексей Вольцев

Концерт народного артиста России Игоря Бутмана и его квинтета пройдет 18 марта в МГИМО. Любителей музыки ждут в 16:00 в конференц-зале. Об этом сообщается на сайту вуза.

Отмечается, что впервые в стенах Университета прозвучат джазовые композиции в исполнении всемирно известного саксофониста и одного из возглавляемых им творческих коллективов. Участники квинтета — признанные мастера, лауреаты международных конкурсов, участники многочисленных джазовых фестивалей.

Мероприятие в МГИМО состоится в рамках XXI международного фестиваля «Триумф джаза» — одного из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданного Игорем Бутманом в 2001 году. Серия концертов в вузах включена в программу Фестиваля впервые.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что фестиваль «Триумф джаза» Игоря Бутмана открывается в Москве в 21-й раз.

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