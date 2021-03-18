В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву для консультаций посла России в США. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — подчеркнула представитель министерства.

Она напомнила, что речь идет о приглашении на консультации. «Надо быть менее эмоциональными, в тексте [заявления МИД] все сказано предельно ясно», — заключила Захарова.

Ранее посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Об этом решении МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.