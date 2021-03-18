В Москве подвели итоги конкурса «Доброволец года – 2021»

Анастасия Иванова

В столице подвели итоги конкурса «Доброволец года – 2021» Московского центра «Патриот.Спорт», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В нем приняли участие свыше 200 волонтеров, волонтерских объединений и руководителей волонтерских отрядов из школ и колледжей столицы.

«Цель конкурса «Доброволец года – 2021» – продвижение идей волонтерства и формирование у ребят активной гражданской позиции. Мы стараемся сделать добровольческую деятельность неотъемлемой частью воспитательного процесса. В своих работах ребята продемонстрировали глубокую вовлеченность в экологическое, социальное и патронатное волонтерство, а руководители отрядов представили тщательно проработанные методические рекомендации по различным направлениям добровольчества», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Лучшим руководителем волонтерского отряда по итогам конкурса стала Светлана Скоробогатова из отряда «КАДР 26» Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

В двух номинациях, «Мини-фильм» и «Фотография», победители были выбраны в командном и личном зачете.

Так, в номинации «Мини-фильм» первое место занял волонтерский отряд «Цивилизация юных» Дворца творчества детей и молодежи «Восточный». Ребята сняли видеоролик, в котором рассказали о проектах и начинаниях отряда в этом учебном году. Лучшим в личном зачете стал Николай Старченко, ученик Московской международной школы. Короткометражный фильм конкурсанта был посвящен его авторскому проекту «Муравейник»: Николай создал тематический кружок для первоклассников, в котором ребята учатся формировать правильные экологические привычки.

В номинации «Фотография» победили отряд «Кто, если не мы!» Колледжа полиции и Полина Супрун из школы № 2120. В своих снимках ребята отразили проведенные за год волонтерские акции и мероприятия.

В апреле победителей и призеров конкурса «Доброволец года – 2021» наградят кубками и дипломами в Московском центре «Патриот.Спорт».

Конкурс «Доброволец года – 2021» прошел в рамках проекта «Эстафета живых дел».