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В Петербурге запретят таксистам повышать цены во время нештатных ситуаций

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга обязал агрегаторов такси не поднимать цены во время нештатных ситуаций на общественном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Толчком к тому стало троекратное повышение цен на такси после происшествия в петербургском метрополитене 11 марта. Тогда, из-за закоротившего кабеля в тоннеле на «Маяковской», произошло задымление, и 3-я линия метро была временно закрыта. Опаздывающие пассажиры решили добраться до мест назначения на такси, однако таксисты воспользовались случаем и резко увеличили цены на свои услуги.

В Комитете по транспорту сочли такое поведение необоснованным и недопустимым. Ведомство настоятельно попросило руководителей агрегаторов разобраться в произошедшем и в кратчайшие сроки принять меры, дабы избежать повторения ситуации.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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