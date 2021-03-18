В Подмосковье почти 2190 школьников посетили урок по раздельному сбору отходов

Анастасия Иванова

В Подмосковье почти 2190 школьников посетили урок по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Благодаря программе, адаптированной к онлайн-формату, нам удалось подключить ребят из всех городов округа. Хочу отметить интерес, с которым сегодня дети слушали о системе раздельного сбора отходов в регионе. Как следствие, в конце урока они оперативно прошли тест на закрепление материала, и за первых три правильно выполненных задания мы определили ребят к награждению памятными сувенирами от местного регионального оператора «Хартия», – сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Московской области Лилия Белова.

Основная задача уроков – научить и показать детям, что разделять отходы в домашних условиях легко и доступно каждому.