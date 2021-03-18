В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси

Влада Некрасова

Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал РИА Новости представитель краевого правительства.

РБК в четверг сообщило, что дальневосточные компании предупредили о рисках сбоев в промысле сардин иваси и увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Издание отмечает, что, согласно постановлению правительства, до 1 января 2022 года все суда, построенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза и добывающие рыбу в России, должны пройти таможенное декларирование, без этого они не получат квоты.

"Накануне стало известно, что крупные рыбодобытчики Дальнего Востока, возможно, прекратят вылов сардины иваси, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году из-за нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет", - сказал собеседник.

"В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - прокомментировал Корко, чьи слова РИА Новости привели в правительстве региона.

Там отметили, что, например, по данным компании "Доброфлот", она не планирует прекращать промысел иваси. Готовая продукция из этой рыбы будет регулярно поставляется на берег.

"Сейчас приморцы могут приобрести в магазинах консервы из иваси по 54,75 рубля за банку. Пресервы - от 185 рублей за 580-граммовую банку", - уточнил собеседник.