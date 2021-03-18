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В рамках Года науки и технологий в России пройдут более 85 федеральных мероприятий

В рамках Года науки и технологий в России пройдут более 85 федеральных мероприятий

Правительство Российской Федерации утвердило план 86 федеральных мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В числе мероприятий Года запланирован ряд событий для школьников и студентов колледжей, например Всероссийский открытый урок в День знаний «Современная российская наука», Всероссийский фестиваль, посвящённый 100-летию Кружкового движения, Всероссийская олимпиада школьников по естественно-научным предметам в компьютерной форме, Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада», финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Уфе, тематические научные смены в летних детских и студенческих лагерях и т. д.

Также в Год науки и технологий состоится запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, в числе мероприятий запланированы открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и запуск самого мощного в России токамака (термоядерного реактора) Т15-МД.

Кроме того, в мае в России стартует мультимедийный проект «100 вопросов учёному», представляющий собой цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь. Весь год в городах России будут проходить открытые лекции заслуженных и молодых учёных, которые расскажут о своих проектах в области новейшей медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, искусственного интеллекта. Для всех выступлений предусмотрены онлайн-трансляции.

Также можно будет записаться на экскурсии в передовые лаборатории и увидеть, как проходят эксперименты.

2021 год по инициативе Президента России Владимира Путина был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта – привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий и рассказать о научных достижениях российских учёных.

Общество

По материалам: edu.ru
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