В России нашли живущую в квартире-свалке четырехлетнюю девочку

Вадим Карасев

Кадр: Life.ru

В Новокузнецке нашли четырехлетнюю девочку, которая живет в захламленной матерью квартире-свалке. Женщина якобы никого к себе не пускает, а из квартиры регулярно доносятся детские крики. Об этом рассказали соседи и бывший муж россиянки в разговоре с изданием Life.

«Больше шести лет мы не можем зайти туда. Сколько раз пытались вскрыть ее, но все это кончается большим скандалом. Есть решение суда уже. Квартира в отвратительном состоянии», — отметил бывший муж женщины. По его словам, он купил квартиру в 2003 году в идеальном состоянии, а сейчас она «хуже бомжатника».

На опубликованных изданием кадрах из квартиры видно, что в квартире не прибрано, по углам валяется мусор, обои в некоторых местах ободраны. Соседи живущей в этой квартире женщины пожаловались, что из-за «мусорного склада» в доме даже завелись мыши.

Старший сын женщины, в свою очередь, рассказал, что сбежал от нее к отцу. По его словам, мать часто била его и практически не кормила — иногда ему приходилось есть сухой корм для кошек.

Издание отмечает, что у органов опеки пока якобы нет оснований для проверки условий проживания в захламленной квартире девочки.

Ранее в Ставропольском крае следователи начали проверку после того, как в замусоренном доме нашли двух голых детей-маугли. На появившихся в сети кадрах видно, что в доме нет ремонта и практически отсутствует мебель, в комнатах везде лежит мусор, помещения не убраны, а дети лежат на кровати с одной металлической сеткой, накрытой пледом — там нет матраса, подушек, одеял и постельного белья. В видео также показаны два мальчика без одежды.