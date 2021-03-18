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В России подорожала баранина, говядина и мясо кур

В России подорожала баранина, говядина и мясо кур
Цены на баранину в России с 10 по 15 марта выросли на 2,3%, говядину – 0,8%, а мясо кур подорожало на 1,6%, следует из оценки индекса потребительских цен Росстата.

Так, в целом по стране мясные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, молоко пастеризованное – на 0,5%, свинину, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,4%, рыбу мороженую и водку – на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, карамель – на 0,2%.

Цены на мясо кур выросли на 1,6%, при этом в некоторых регионах рост цены составил до 7,9%, в четырех субъектах этот товар и вовсе подешевел. Стоимость куриных яиц выросла по стране на 0,9%, в некоторых регионах рост доходил до 9,8%.

сообщило, сколько денег россияне тратят в супермаркетах.
Экономика

По материалам: ria.ru
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