В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой

Вадим Карасев

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года. Такой эксперимент предложил провести общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, пишет РИА Новости.

Необходимо проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы, чтобы понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя, отметил он. Порочкин добавил, что пока непонятно, каким образом при переходе удастся сохранить зарплату на уровне пятидневки.

«Это будет осуществляться за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к снижению производительности или к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. Сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени будет негативно воспринято сотрудниками», — отметил омбудсмен.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов признал переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежным. Он заявил, что вопрос только в том, как и когда его станут проводить. В начале марта московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сначала ввести сокращенную рабочую неделю для женщин.