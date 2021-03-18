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В России раскрыли самые необычные вакансии

В России раскрыли самые необычные вакансииФото: Pixabay

Сервис «Работа.ру» раскрыл список самых необычных вакансий в России в марте. На первых строчках оказались растениевод, уборщик самолета и печатник-шелкограф, пишет ТАСС.

Так, растениевода для работы вахтовым методом ищет питомник растений в Липецкой области. Работодатель готов предоставить сотруднику бесплатное питание и проживание, а также организует проезд из Москвы до территории питомника и обратно.

В список необычный вакансий также попал уборщик самолетов. В его обязанности входит уборка и экипировка воздушных судов. Сотруднику готовы предоставить бесплатное проживание, питание и обучение, а также право самостоятельно выбрать удобный график.

На частную меховую фабрику требуется скорняк-раскройщик с опытом работы не менее трех лет. Ему предстоит заниматься выделкой и раскройкой мехов норки и каракуля.

Типография ищет печатника-шелкографа для оперативной подготовки печатного станка к работе, контроля качества выпускаемой продукции и поддержания чистоты оборудования.

Ранее опрос сервиса по поиску работы HeadHunter показал, что сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. Отмечается, что второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Согласно данным исследования, лишь 20 процентов россиян не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным. При этом 71 процент участников опроса утверждает обратное.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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