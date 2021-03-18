В России решили сэкономить на будущем энергетики

Вадим Карасев

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Российские власти сэкономят на программе поддержки зеленой генерации энергии в период с 2025 по 2035 год. Ее финансирование урежут на 22 процента, с 400 миллиардов рублей до 313 миллиардов в ценах 2021 года. Решение принято на совещании с участием вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова, утверждает «Коммерсантъ».

Поводом для него стало желание правительства сдержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции, чтобы не навредить национальной экономике. Опасения по поводу того, что отказ от развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в будущем приведет к серьезным проблемам с экспортом, учитывать не стали.

Обсуждения обоснованности поддержки альтернативной энергетики начались в прошлом году. Минэкономразвития хотело урезать программу вдвое, Минэнерго говорило о лишении ее трети запланированных расходов, а Минпромторг требовал оставить существовавшие параметры. В итоге было принято компромиссное решение.

Вместе с тем условия для участников программы существенно ужесточились. Повышена норма локализации оборудования, причем инвесторам поставлен план по его продажам за рубеж, а генератора уже в первый год работы обязали исполнять план по выработке. Нарушителей этих требований ожидают серьезные штрафы.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) отметили, что в условиях сокращения поддержки новые параметры делают бессмысленными с экономической точки зрения инвестиции в отрасль в России. Из-за этого часть производств просто закроется, то есть сектор потеряет и рабочие места, и компетенции.

Председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов подтвердил, что новые инвестиции вряд ли удастся привлечь. По его словам, предыдущие проекты до сих пор не окупились, а снижение предполагаемых объемов выработки по сравнению с планами лишает развитие коммерческого смысла.

Николай Посыпанко из Vygon Consulting указал, что совокупные вводы ВИЭ на новых условиях сократятся с 7 до 5 гигаватт. Вместе с тем вырастут на 10-20 процентов удельные затраты на российские солнечные и ветряные электростанции, а все требования по экспорту сработают только как бюрократический барьер для новых инвесторов.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил проработать меры, которые позволят избежать падения спроса на российские активы с высокими климатическими рисками. В Кремле признали, что запрос на безопасное с точки зрения экологии производство в мире растет.

Развитие возобновляемой энергетики является одной из ключевых задач начавшегося на Западе «зеленого разворота». Способом борьбы с грязной выработкой станут специальные пошлины, которыми будут облагать товары, произведенные с использованием такой энергии. Кроме того, крупнейшие международные инвестфонды постепенно ужесточают требования по декарбонизации.