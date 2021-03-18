В России возобновляется продажа туров по территории РФ с кешбэком

Лидия Мартынова

Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что отправиться в путешествие можно будет до 30 июня.

Условия программы остаются прежними, как и в предыдущем году. Так, можно получить до 20% возврата, в максимуме – 20 тыс. рублей.

Приобрести тур можно будет с начала до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и до 30 июня.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году.

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