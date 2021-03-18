Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России возобновляется продажа туров по территории РФ с кешбэком

В России возобновляется продажа туров по территории РФ с кешбэком

Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что отправиться в путешествие можно будет до 30 июня.

Условия программы остаются прежними, как и в предыдущем году. Так, можно получить до 20% возврата, в максимуме – 20 тыс. рублей.

Приобрести тур можно будет с начала до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и до 30 июня.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году.

Сообщение В России возобновляется продажа туров по территории РФ с кешбэком появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть"
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие сильно поражены»
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность сотрудников
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за

Еще по теме

В России снова начали продавать туры с кешбэком
Туристический кешбэк заработает по-новому
Туристы за 4 дня потратили полмиллиарда рублей на туры и отели с кешбэком
Акция с кешбэком за туры по России стартует 15 октября и продлится 1,5 месяца