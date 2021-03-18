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В России захотели забирать автомобили нетрезвых водителей

В России захотели забирать автомобили нетрезвых водителейФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается забирать автомобили у россиян, которых неоднократно ловили за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты напомнили о статистике ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Кроме того, наблюдается рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми.

Также политики сослались на практику Франции, Литвы, Швейцарии, где подобная мера уже применяется. В Белоруссии, отмечают они, конфискация автомобилей пьяных водителей применяется с 2013 года — в республике количество «пьяных» ДТП снизилось на 42 процента.

Однако депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что подобная мера не окажет нужного профилактического эффекта. По его словам, почти четверть автопарка в России — машины старше десяти лет, а транспортные средства ряда водителей могут стоить даже 15–20 тысяч рублей. Также непонятно, как быть, пьяный водитель едет на машине, принадлежащей юридическому лицу.

В ноябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров призвал правительство республики и депутатов выйти в федеральный центр с инициативой об изъятии автомобилей у пьяных «уродов», которые садятся за руль. По его словам, рост числа дорожно-транспортных происшествий в республике наблюдается «не от того, что порой дорога плохая, а от того, что нет мозгов и полная безответственность».

Россия

По материалам: lenta.ru
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