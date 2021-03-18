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В России заявили об опасности регулирования цен для магазинов

В России заявили об опасности регулирования цен для магазиновФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава сети супермаркетов «Лента» Владимир Сорокин заявил об опасности, которой может обернуться для отечественных магазинов регулирование уровня цен со стороны государства. Его слова приводит РБК.

«Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато», — отметил Сорокин.

По его словам, нынешнее повышение цен на некоторые виды продуктов носит не спекулятивный, а экономический характер. Также Сорокин обратил внимание на то, что ретейлеры, как правило, сами не заинтересованы в повышении цен без необходимости: «Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют».

Рост цен на некоторые категории социально значимых продуктов был отмечен в конце 2020 года, после чего проблемой заинтересовался президент Владимир Путин. В результате власти ввели фиксированные цены до 1 апреля. Среди товаров, на которые они распространяются, сахар и подсолнечное масло.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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