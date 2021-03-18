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В Самарском государственном социально-педагогическом университете обсудят новые модели подготовки будущего учителя

В Самарском государственном социально-педагогическом университете обсудят новые модели подготовки будущего учителя

С 25 по 27 марта в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоится в онлайн-формате с возможностью участия в офлайн-режиме I Всероссийская научно-практическая конференция «Новые модели практики в подготовке будущего учителя», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

К участию приглашаются научные и педагогические работники, руководители образовательных организаций среднего профессионального, высшего, специального и дополнительного образования, представители общественности, деятели культуры, студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций.

Присоединиться к мероприятию можно как очно, так и онлайн.

Направления работы конференции:
– «Проектирование основных профессиональных образовательных программ: концептуальные подходы к планированию практической подготовки обучающегося»;
– «Независимая оценка квалификации педагогических работников: роль практической подготовки в период обучения в вузе»;
– «Организация практики: опыт, проблемы, решения»;
– «Предметное содержание в процессе подготовки к практике и во время практики»;
– «Наука и школа: диалог и сотрудничество»;
– «Современные методы и технологии обучения»;
– «Современные решения в практике подготовки будущих учителей-логопедов и учителей-дефектологов для начального и основного общего образования детей с особыми образовательными потребностями»;
– «Векторы развития дошкольного образования детей с особыми образовательными потребностями в условиях системных изменений: инновационные педагогические практики подготовки учителей-логопедов и учителей-дефектологов»;
– «Добровольчество как форма практической подготовки обучающихся к профессиональной деятельности».

По результатам работы планируется публикация статей в журнале «Поволжский педагогический вестник».

Официальный сайт конференции: http://nmp.sgspu.ru.

Дата: 25–27 марта.

Формат: очно (г. Самара, ул. Блюхера, д. 25, Самарский государственный социально-педагогический университет) и онлайн (по видео-конференц-связи).

Общество

По материалам: edu.ru
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