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В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше интересует, чем Мира»

В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше интересует, чем Мира»

После развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный не рассказывал о своей личной жизни. Однако СМИ выяснили, что артист закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Знаменитости долго не подтверждали свои отношения, но вчера впервые вышли вместе в свет.


Приучный вместе с Карпович появились вместе на мероприятии, посвященном завершению съемок сериала «В клетке 2». Актеры сидели вместе за одним столом и мило беседовали весь вечер. К слову, Мирослава нашла общий язык и с друзьями Павла. Периодически звезда переключалась на беседу с ними. Вечеринка закончилась поздно ночью. Возлюбленные уехали вместе из ресторана на одной машине.

Однако пользователи сети, ставшие невольными участниками праздника благодаря любительским кадрам, не заметили в общении артистов искру. На видео, размещенных в социальных сетях, зрители увидели на столе алкоголь. По мнению подписчиков, он интересовал Павла гораздо больше, чем Мирослава.

 «Павел вообще на Мирославу не реагирует. Его алкоголь на столе больше интересует», «Видно, что Мирослава чувствует себя неуверенно. Выглядит зажатой», — делились мнениями фанаты.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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