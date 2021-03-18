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В сети опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена

Как сообщает портал Lenta.ru, депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом были опубликованы новые записи вероятных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко после звонка тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена.

Деркач заявил, что публикует пленки с целью разоблачения коррупции. В беседе присутствует не только Порошенко, но и бывший министр МИДа Павел Климкин. Стоит отметить, что беседа ведется на русском с использованием нецензурной лексики:

«Ты ******* (с ума сошел), что ли? Быстро приведи сюда [руководителя Государственного управления делами Ивана] Куцика. Алло! (…) И скинь с себя “на” *** эту *****. Костя, ты слышишь меня или нет? (…) Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай (…). Еще раз, *****, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел».

Ранее Петр Порошенко озвучил, что для Украины Джо Байден – это большой шанс особенно с точки зрения интеграции в страны Запада. Кроме того, Порошенко отметил, что нынешний президент не в состоянии использовать такой шанс.

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По материалам: sm.news
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