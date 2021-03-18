В Сети появились первые снимки кроссовера Volkswagen Talagon 2022 года

Анастасия Иванова

Опубликованы самые первые изображения кроссовера Volkswagen Talagon 2022 модельного года, немецкого автомобиля с тремя рядами сидений, станущего вскоре самой большой моделью этой немецкой фирмы, когда данный кроссовер будет представлен в следующем месяце на автомобильном салоне в Шанхае в апреле 2021 года.

Новый кроссовер Volkswagen Talagon 2022 года вскоре будет уже официально представлен: он будет продемонстрирован в следующем месяце на всемирно известном Шанхайском автосалоне. Когда данный кроссовер выйдет на рынок, он станет самым большим кроссовером Volkswagen – так как он длиннее даже гиганта Volkswagen Teramont (китайская версия этой модели называется Volkswagen Atlas).





Первые изображения данного кроссовера доступны благодаря утечке через Министерство промышленности Китая, этот действительно огромный кроссовер сразу с тремя рядами сидений имеет точно такую же колесную базу, что и модель Volkswagen Teramont, но у новой модели еще большая длина. Новый Talagon 2022 модельного года имеет длину в 5 152 мм, ширина модели 2 002 мм, высота его – 1 795 мм, размер колесной базы составляет 2 980 мм.

В отличие от модели Teramont, новый кроссовер Talagon будет иметься только четырехцилиндровым двигателем, включая сюда также 2,0-литровый турбомотор сразу в двух вариантах мощности: это 186 или 220 лошадиных сил, в дополнение к имеющейся возможности установки в модели переднего или же полного привода.

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