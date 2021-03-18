Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Совфеде Байдену поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина

В Совфеде Байдену поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина

Как сообщает портал life.ru, оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена может лишь говорить о его нездоровье. Такого мнение о Байдене придерживаются многие политологи США.

Со слов члена Совета Федерации Игоря Морозова, такими категориями президент США мыслить просто не может. Кроме того, такие заявления Байдена лишь могут говорить о старческой деменции. По мнению Морозова, здоровье нового президента США доставит еще много проблем Белому дому. Не исключено, что американский президент не сможет вести управление страной весь срок.

Морозов уверен, что все важные вопросы США в самое ближайшее время окажутся в руках вице-президента страны. Кроме того, по мнению Морозова такие агрессивные выступления связаны исключительно с тем, чтобы показать Европе свое отношение к Северному потоку-2. Морозов назвал недобросовестной конкуренцией такие методы.

Сообщение В Совфеде Байдену поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Саша Зверева: «Ору на мужа матом. Я его воспитываю, пилю»
Саша Зверева: «Ору на мужа матом. Я его воспитываю, пилю»
Звезда Stand Up Виктор Комаров: «Песни Бузовой крайне неприятны. Если вижу ее клип, ломаю ноутбук»
Звезда Stand Up Виктор Комаров: «Песни Бузовой крайне неприятны. Если
Определена дата вылета российского посла из США в Москву
Определена дата вылета российского посла из США в Москву
США отреагировали на приглашение посла России в Москву
США отреагировали на приглашение посла России в Москву
Отношения России и США оказались под угрозой обрушения
Отношения России и США оказались под угрозой обрушения
Женщина показала хранившуюся у нее 17 лет еду из «Макдоналдса» и удивила семью
Женщина показала хранившуюся у нее 17 лет еду из «Макдоналдса» и
Доктор Мясников напомнил необычные симптомы инфаркта
Доктор Мясников напомнил необычные симптомы инфаркта
Блогер погладил по груди 15-летнюю дочь и был арестован
Блогер погладил по груди 15-летнюю дочь и был арестован
Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
Киев запретил доступ болельщиков на футбольные матчи
Киев запретил доступ болельщиков на футбольные матчи
Захарова ответила на заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca от SARS-CoV-2
Захарова ответила на заявление Киева о роли РФ в вопросе с
Сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом получил дату премьеры 22 сентября 2022 года
Сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом получил дату премьеры 22

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Еще по теме

В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина
В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по строительству СП-2
Честь семьи: Дочь экс-генпрокурора Украины подаст в суд на Байдена