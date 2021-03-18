Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина

В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина

Как сообщает портал life.ru, оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена может лишь говорить о его нездоровье. Такого мнение о Байдене придерживаются многие политологи США.

Со слов члена Совета Федерации Игоря Морозова, такими категориями президент США мыслить просто не может. Кроме того, такие заявления Байдена лишь могут говорить о старческой деменции. По мнению Морозова, здоровье нового президента США доставит еще много проблем Белому дому. Не исключено, что американский президент не сможет вести управление страной весь срок.

Морозов уверен, что все важные вопросы США в самое ближайшее время окажутся в руках вице-президента страны. Кроме того, по мнению Морозова такие агрессивные выступления связаны исключительно с тем, чтобы показать Европе свое отношение к Северному потоку-2. Морозов назвал недобросовестной конкуренцией такие методы.

Сообщение В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть"
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие сильно поражены»
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность сотрудников
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за

Еще по теме

В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по строительству СП-2
Честь семьи: Дочь экс-генпрокурора Украины подаст в суд на Байдена
Российский сенатор собрался в Киев на дуэль с обидчиком Скабеевой, если начальство отпустит