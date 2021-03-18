В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина

Алексей Вольцев

Как сообщает портал life.ru, оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена может лишь говорить о его нездоровье. Такого мнение о Байдене придерживаются многие политологи США.

Со слов члена Совета Федерации Игоря Морозова, такими категориями президент США мыслить просто не может. Кроме того, такие заявления Байдена лишь могут говорить о старческой деменции. По мнению Морозова, здоровье нового президента США доставит еще много проблем Белому дому. Не исключено, что американский президент не сможет вести управление страной весь срок.

Морозов уверен, что все важные вопросы США в самое ближайшее время окажутся в руках вице-президента страны. Кроме того, по мнению Морозова такие агрессивные выступления связаны исключительно с тем, чтобы показать Европе свое отношение к Северному потоку-2. Морозов назвал недобросовестной конкуренцией такие методы.

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