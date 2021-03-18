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В США рассказали о разных подходах к России при Байдене и Трампе

В США рассказали о разных подходах к России при Байдене и ТрампеДжо Байден и Дональд ТрампФото: Jim Bourg / Reuters

Подход США к отношениям с Россией при президентстве Джо Байдена будет отличаться от того, что практиковал его предшественник республиканец Дональд Трамп. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, глава государства обозначил свою позицию в интервью, которое он дал накануне. Так, Вашингтон намерен вести себя прямолинейно и прямо в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США. Вместе с тем у стран есть сферы для сотрудничества, указала Псаки.

Ранее Байден захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

После этого Россия пригласила в Москву посла в США Анатолия Антонова. Такое решение были принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила представитель МИД Мария Захарова.

В мире

По материалам: lenta.ru
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