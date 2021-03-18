В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин

Алексей Вольцев

Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин.

"Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки".

"Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.