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В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин

В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин
Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин.

"Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки".


"Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.

В мире

По материалам: ria.ru
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