В ВДЦ «Смена» школьники разрабатывают архитектурные проекты

Анастасия Иванова

Программы «Территория развития», которая проходит во Всероссийском детском центре «Смена», объединила 120 школьников из разных регионов страны, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Ребята работают над собственными проектами, которые позволят преобразить городскую архитектуру и благоустроить пришкольные территории и парки.

Под руководством экспертов они создают градостроительные планы, делают чертежи, выполняют макеты новых объектов, каждый из которых впоследствии может быть применён на практике.

Проект «Территория развития» реализуется в ВДЦ «Смена» уже десятый год, за это время он стал профориентационной площадкой для будущих архитекторов.

Свои разработки ребята представят в финале смены.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.