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В Волгограде 8-месячный ребёнок утонул в ванне во время купания

Следственный комитет по Волгограду организовал проверку в связи с гибелью 8-месячного малыша. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По информации источника, вечером 17 марта в правоохранительные органы Кировского района поступила информации о смерти 8-месячного ребенка. Тело ребенка было найдено в квартире одного из домов.

Как выяснили следователи, 16-летний подросток остался вдвоем с малышом и решил его искупать. Набрав около 10 см воды в ванной, он на несколько минут оставил ребенка без присмотра. По возвращению подросток обнаружил маленького брата без сознания, о чем немедленно рассказал матери.

“По прибытию женщина вызвала медиков, а также приняла меры для оказания первой помощи, однако спасти ребенка не удалось”, – говорится в сообщении регионального СК.

По факту инцидента была организована проверка. Подростка госпитализировали, чтобы оказать психологическую помощь.

Сообщение В Волгограде 8-месячный ребёнок утонул в ванне во время купания появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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