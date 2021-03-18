Вдова Грачевского: «Боря, я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха Вселенной!»

Алексей Вольцев

18 марта Борису Юрьевичу, который ушел из жизни два месяца назад, исполнилось бы 72. В день рождения отца «Ералаша» его супруга Екатерина Белоцерковская написала трогательное послание в Сети, в котором призналась в вечной любви покойному избраннику.

Екатерина все не может прийти в себя от горя и часто посвящает Грачевскому трогательные посты в Instagram. «Сегодня твой день, и он без тебя... Мое сердце разбито... Никто так не любит и не любил жизнь... Я никак не могу в это поверить. Ты мое все! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха Вселенной всей! С днем рождения, мой Боря», — поделилась безутешная вдова.

Подписчики Белоцерковской поддержали ее теплыми словами. «Держитесь, Катя! Время должно вылечить!»; «Екатерина, мы с вами, с земным днем рождения Бориса Юрьевича!»; «Катюш, никакие слова не заменят любимого. Остается только быть сильной», — отметили пользователи Сети.

Напомним, Борис Юрьевич ушел из жизни 14 января из-за осложнений, вызванных ковидом. В больницу режиссер попал незадолго до Нового года. В одно время состояние Грачевского улучшалось, но его организм все же не выдержал борьбы с злосчастным вирусом.