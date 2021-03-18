Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Ведущая популярного шоу об автомобилях Top Gear Сабина Шмитц (Sabine Schmitz) умерла после нескольких лет борьбы с раком. Как сообщает Daily Mail, она скончалась в возрасте 51 года.

До прихода в телепроект Шмитц была профессиональным водителем. Она получила неофицальный титул Королевы Нюрбургринга в честь одноименной гоночной трассы в Германии. Впоследствии в одном из выпусков Top Gear она прокатилась по любимой трассе с коллегой Джереми Кларксоном.

О своем заболевании ведущая впервые рассказала в июле 2020 года. По словам Шмитц, она страдала от крайне устойчивой к лечению формы рака с 2017 года. Кларксон выразил соболезнования в связи со смертью Шмитц. «Ужасные новости о Сабине Шмитц. Такая солнечная, всегда полная жизни», — добавил он.

В связи с болезнью ведущая не смогла поучаствовать в соревнованиях в прошлом году. В июле 2020 года Шмитц отмечала, что лечение помогло на некоторое время уменьшить боли, которые она испытывала из-за рака, однако вскоре они вернулись.

Впервые Шмитц появилась в эфире Top Gear появилась в 2004 году. Тогда она соревновалась с Кларксоном, выбрав для гонки грузовой фургон Ford Transit. Кларксон же проводил заезд на легковом авто Jaguar S-Type. На финише Шмитц сумела сократить отставание от ведущего до минимальных 10 секунд.